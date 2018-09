Terzo Valico, Rfi: «Nessun blocco per il quinto lotto»

Genova - «Nessun blocco per il quinto lotto del Terzo Valico»: lo ha spiegato in una nota Rfi che ha proseguito «la delibera CIPE sul lotto in questione è stata approvata a dicembre 2017 e pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 27 luglio 2018. Da tale data, Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane) ha attivato tutte le attività propedeutiche alla consegna dei lavori per tale lotto, del valore di 1.060 milioni di euro».



«Concluse tali attività, potrà quindi partire la nuova tranche di lavori, che si affiancheranno alle esecuzioni già in corso per gli altri quattro lotti già attivi. Per quanto riguarda le voci circa presunti licenziamenti da parte del consorzio COCIV, non esiste un diretto legame con la consegna del quinto lotto. Infatti, un accordo responsabilmente raggiunto tra RFI e il General Contractor ha reso possibile dare continuità ai cantieri in corso».