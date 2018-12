The Space Cinema, 11 licenziamenti scaldano i sindacati: domani sarà sciopero

Genova - La segreteria della Slc Cgil di Genova rende noto che domenica 2 dicembre 2018 si terrà - per la durata dell’intero turno di lavoro - lo sciopero dei dipendenti di The Space Cinema. In concomitanza con lo sciopero, dalle 15 alle 17 si svolgerà anche un presidio davanti all’entrata della biglietteria, sita presso i Magazzini del Cotone.



Lo sciopero - La manifestazione - proclamata a livello nazionale da Slc Cgil Fistel Cisl Uilcom Uil - è stata dichiarata a seguito del «protrarsi di una trattativa del tutto insoddisfacente a partire dagli 11 licenziamenti del giugno scorso mascherati da adesioni volontarie», stando a quanto scrive in una nota la Slc Cgil che ha altresì registrato «il perdurare di una condotta irrispettosa delle relazioni sindacali e la stallo a cui è sottoposto il confronto sull’accordo integrativo aziendale».

Per tutte le ragioni sopra citate, a partire dalle ore 15 di domani il Porto Antico di Genova diventerà teatro di questa prima azione di protesta.