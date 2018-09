Tirocini fantasma per ottenere il permesso di soggiorno: guai grossi per un avvocato genovese

Genova - Tirocini fantasma organizzati presso aziende piemontesi: in questo modo permettevano ad alcuni cittadini cinesi di ottenere il permesso di soggiorno. Denunciati 7 organizzatori del raggiro e 30 titolari di aziende che vi si sarebbero prestati.



La truffa - Una frode in piena regola quella scoperta dalla Guardia di Finanza di Torino in collaborazione con quella di Genova. Pare che a capo dell'organizzazione ci siano una cittadina cinese residente a Torino e un avvocato di Genova, coordinatrici in prima persona di un'attività che individuava soggetti interessati attraverso annunci su chat cinesi, a cui successivamente venivano proposti falsi tirocini in cambio di denaro.

Una volta trovato il potenziale tirocinante, l'organizzazione contattava le aziende, proponendo loro di depositare le pratiche per il finto tirocinio al centro per l'impiego in cambio di somme che potevano arrivare fino a mille euro a pratica.

Gli indagati sono stati tutti denunciati per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina e falso ideologico: ad oggi sarebbero 9 i cittadini cinesi che avrebbero ottenuto il permesso di soggiorno in questo modo.