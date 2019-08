Tombini saltati, voragini e alberi caduti: ecco la conta dei danni del temporale di questa notte

Genova - Nottata movimentata quella appena passata, con un violento temporale che poco prima di mezzanotte ha iniziato a imperversare per tutta la città, causando non pochi danni e disagi.



La conta dei danni - Tombini saltati, blackout in diverse zone della città, una vera e propria tempesta di fulmini : questi sono solo alcuni dei disagi causati dal forte temporale che ieri notte ha investito Genova per circa un'ora. Nella conta dei danni finiscono alberi caduti, un blackout dell'illuminazione pubblica di diversi minuti in centro storico e a Marassi, la corrente elettrica saltata in via Trossarelli e in via Lucarno (a Struppa) e l'apertura una voragine in via Berno (a San Fruttuoso).

Il temporale ha avuto un'entità talmente violenta che - poco prima di mezzanotte, quando ancora stava imperversando per buona parte della città - lo stessp Arpal ha diffuso un messaggio di monitoraggio meteo-idrologico lanciando l’avvertimento sull’intensità molto forte della struttura temporalesca,.