Topi nel carcere di Marassi, la Polizia Penitenziaria: «Una vergogna»

Genova - Nella giornata di ieri alcuni agenti della Polizia Penitenziaria hanno ritrovato la carcassa di un grosso ratto all'interno della Casa Circondariale di Marassi. La protesta del Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria non si è certo fatta attendere: «Una vergogna».



Il ritrovamento - «Ieri alcuni agenti hanno trovato il topo morto nell’area “intercinta” nel carcere. Una situazione assurda, da tempo ben nota a tutti e che non può essere ulteriormente trascurata, visto che sono state numerose nel tempo le segnalazioni di roditori nella struttura. Ci si dovrebbe vergognare per le condizioni insalubri, indecenti e vergognose in cui viene lasciato il personale di Polizia Penitenziaria - scrive Donato Capece, segretario generale del sindacato - e invece non sembra importare a nessuno il degrado nel quale lavorano gli agenti del carcere di Marassi».

La situazione è critica, e il Sappe non le manda certo a dire, intimando ai vertici nazionali e regionali dell'amministrazione penitenziaria di intervenire al più presto sulle criticità in modo «urgente e adeguato».