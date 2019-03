Torna il maltempo e non mancano i disagi: code sia a levante che ponente

Problemi anche in Autostrada via in A10 che nel bivio A12-A7

Genova - Pioggia e vento su Genova e il traffico va in tilt: questa mattina disagi si sono registrati sia a ponente che a levante del capoluogo ligure in molte delle principali artiere cittadine con molti genovesi che hanno deciso di utilizzare l'automobile per spostarsi al lavoro o portare i figli a scuola.



Autostrada - Non sono mancati neppure i problemi sul nodo autostradale, in particolare nel tratti compreso tra Pegli e Aeroporto e tra Est e Bolzaneto verso Nord.



