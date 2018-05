Così Paolo Fanghella, assessore ai Lavori Pubblici del Comune di Genova

Genova - Torna a zampillare l'acqua della fontana laterale (lato Palazzo della Regione) di piazza De Ferrari e presto l'acqua riapparirà anche nelle altre due "fontane a siepe" che circondano la fontana centrale realizzata nel 2011 su progetto dell'architetto Winkler.



«Dopo sei anni finalmente ha ripreso a funzionare - spiega Paolo Fanghella -, ma questo è solo l'inizio. Piazza De Ferrari deve essere la piazza più importante di Genova e il suo biglietto da visita. Non possiamo permetterci di dare l'immagine di una piazza abbandonata e fino ad oggi le fontane spente davano questa impressione».



L'assessore ai Lavori Pubblici ha poi avuto modo di rispondere alla polemica innescata quest'oggi da Gianni Crivello, riguardo i finanziamenti dell'opera: «In cinque anni non hanno mai dato il via alle opere. Se non lo hanno fatto in quel tempo lì, non deve prendersela con noi che ci abbiamo messo otto mesi».