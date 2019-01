Torre Piloti, resi noti i provvedimenti della Corte d´Appello

Genova - La Corte d'Appello di Genova ha parzialmente confermato la condanna degli imputati al processo relativo al crollo della Torre Piloti. Il processo fa riferimento allo urto con cui il cargo Jolly Nero della compagnia Messina - facendo manovra per uscire dal porto - fece crollare l'edificio, causando la morte di 9 persone.



Il processo - L'assoluzione è stata confermata per Giampaolo Olmetti (comandante d'armamento), per il terzo ufficiale Cristina Vaccaro e per il pilota Antonio Anfossi (condannato in primo grado a 4 anni e 2 mesi). I giudici inoltre hanno ridotto la condanna al comandante della Jolly Nero Roberto Paoloni (da 10 anni e 4 mesi a 9 anni e 11 mesi) e hanno confermato quella del primo ufficiale della nave cargo Lorenzo Repetto (8 anni e 6 mesi) e del direttore di macchina Franco Giammoro (7 anni).

Confermata anche la condanna al pagamento di un milione e 500 mila euro per la compagnia Messina, ritenuta responsabile di illecito amministrativo relativo al comportamento del comandante.



Alla lettura della sentenza Adele Chiello - mamma di Giuseppe Tusa, una delle vittime - ha urlato: "Ho perso sei anni della mia vita. I potenti non si toccano". I suoi legali hanno annunciato che impugneranno in Cassazione.