Toti agli sfollati: «Pronte le prime case. Entro novembre 350 alloggi»

Così il governatore della Regione Liguria al Centro Civico Buranello

Genova - "Lunedì o martedì saremo in grado di dare le prime case" confida il governatore della Regione Liguria Giovanni Toti. Una risposta rapida e immediata che Regione Liguria e Comune di Genova vogliono concedere alle cinquecento persone che risultano attualmente in lista di attesa di un alloggio.



"Il problema - continua Toti - è che i vigili del fuoco scortino il personale della nostra società ARTE nell'opera di trasporto di mobili o suppellettili dei signori in questione. Ci vorrà un po' di tempo, perché come è noto i vigili del fuoco sono impegnati nella ricerca degli ultimi dispersi. Altrimenti le nostre prime case sarebbero già pronte già adesso".



"Bisognerà fare una graduatoria per stabilire le priorità. Sono una quarantina le case che metteremo a disposizione da lunedì, mentre un'altra quarantina le metterà a disposizione Cassa Depositi e Prestiti nella zona di Quarto. Quindi circa ottanta case da qui a un mese. Poi ulteriori cento case probabilmente saranno pronte per la fine di settembre. Un totale di trecentocinquanta case messe a disposizione da Regione e Comune entro fine novembre. Dovrebbe essere una risposta sufficiente per una risposta totale. Lunedì, in ogni caso, sarà stilato un calendario preciso di consegna" spiega Toti dal Centro Civico Buranello di Sampierdarena.