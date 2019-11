Toti e Viale premiano Gian Marco Ghiggeri

Genova - Il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti e la vicepresidente e assessore alla Sanità Sonia Viale hanno consegnato la bandiera di Regione Liguria al direttore dell’UOC Nefrologia e Trapianto e del Dipartimento di Scienze Pediatriche ed Emato-Oncologiche dell’Istituto Giannina Gaslini di Genova Gian Marco Ghiggeri, che quest’anno ha conquistato il prestigioso Premio Luigi Migone per l’innovazione in campo nefrologico ed in tema di trapianto renale, assegnato per la prima volta ad un nefrologo pediatra. “Il dottor Ghiggeri – ha spiegato il presidente Toti - ha portato alto il nome della Liguria in Italia, distinguendosi per l’alto valore dei suoi studi scientifici. Per questo abbiamo voluto consegnargli la nostra bandiera: è un modo per testimoniare la nostra gratitudine per il suo impegno quotidiano nella cura dei più piccoli”. “Il nostro ringraziamento – ha aggiunto l’assessore Viale - si estende a tutto il personale dell’ospedale pediatrico, che rappresenta un fiore all’occhiello della sanità ligure, punto di riferimento a livello nazionale e internazionale”.

Il 2 ottobre scorso la bandiera era stata consegnata all’operatore del 118 che, in collegamento telefonico, aveva aiutato una donna a partorire, fornendo tutte le indicazioni necessarie al futuro papà. Lo stesso riconoscimento sarà consegnato in futuro ai liguri che si distingueranno per particolari meriti in diversi campi.