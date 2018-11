Toti: «Gravissimo il mancato pagamento degli stipendi ai lavoratori di Piaggio Aerospace»

Piaggio ha sospeso il pagamento degli stipendi di novembre ai lavoratori di Genova e Villanova

Genova - «Gravissimo il mancato pagamento degli stipendi ai lavoratori di Piaggio Aerospace» anche il governatore Toti interviene sulla vicenda degli stipendi non pagati per il mese di novembre ai 1200 lavoratori. Aggiunge: «Il Governo si attivi immediatamente con tutti gli strumenti a sua disposizione per costringere gli attuali manager dell’azienda a pagare senza ritardi e si attivi per nominare nelle prossime ore il Commissario Straordinario, individuando, senza pittoresche procedure di lotteria o sorteggio, una personalità con adeguate capacità in grado di traghettare l’azienda verso il futuro».



Conclude precisando quale sarà il suo impegno nella vicenda: «Ho già dato la mia disponibilità ad incontrare domani le delegazioni sindacali per concordare tutti i possibili interventi e le azioni comuni a sostegno del futuro industriale di Piaggio».