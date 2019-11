Toti: `Pronto a fare una legge per ruspe in alvei fiumi`

Genova - "Sono pronto a fare una legge che preveda l'ingresso delle ruspe negli alvei purché sia sostenuta dai sindaci di tutti i colori politici. E che se un parlamentare di qualsiasi partito alza un dito per opporsi, i sindaci siano pronti a stracciare la tessera di quel partito". Lo ha detto il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti oggi a Borghetto Vara durante un sopralluogo dopo l'ondata di maltempo che ha colpito il Levante della regione nella giornata di ieri. Il tema sottoposto dai sindaci presenti è la difficoltà di accedere in alveo per interventi di messa in sicurezza. "Sono sempre gli stessi gruppi parlamentari che votano contro il libero accesso del comune negli alvei del territorio di competenza. Sono pronto - ha ribadito Toti - a presentare una legge in consiglio regionale, sostenuta dalle firme dei sindaci".