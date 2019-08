Genova - Rallentamenti, code e ingorghi in tutta la città, con forti disagi anche sulla viabilità autostradale. Il caos la fa da padrone questa mattina sulle strade genovesi, che non sembrano voler accennare a decongestionarsi.



Autostrada - Continuano le code sulla A7, dove da questa mattina il traffico è bloccato già a partire da Bolzaneto. Ancora disagi, inoltre, sulla A10 si registrano le prime code già all'altezza di Voltri e - stando a quanto comunicato anche da Autostrade per l’Italia - a causa di una coda per traffico intenso sulla viabilità ordinaria tra Genova Pra' e Genova Aeroporto, la situazione risulta ulteriormente complicata anche all'altezza del casello di Sestri Ponente. Problemi, poi, sulla A12, dove le già segnalate code tra Genova Nervi e il bivio A12-A7 Milano Genova continuano a creare disagi, mentre sulla A7 Milano-Genova gli ingorghi iniziano da Busalla e vanno avanti fino a Sampierdarena.



Viabilità ordinaria - La situazione non è delle migliori neppure sulle strade cittadine, a partire dalle lunghe code registrate questa mattina sia sulla Guido Rossa che in lungomare Canepa, arterie purtroppo soggette a questo genere di fenomeni. Vittima del traffico anche l'Aurelia e Borzoli nel ponente cittadino, mentre sull’Elicoidale continuano a verificarsi ingorghi e rallentamenti. Brutta mattinata anche per la Valpolcevera, le cui strade risultano congestionate già a partire da Pontedecimo.



A tutto questo si aggiunge, poi, lo sciopero della vigilanza privata, tra i cui vigilantes risultano esserci anche addetti ai controlli dei varchi portuali.