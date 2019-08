Traffico internazionale di droga, su di lui pende un Mandato d´Arresto Europeo: arrestato a Genova

Genova - La Polizia di Stato di Genova ha tratto in arresto un 39enne albanese - destinatario di Mandato d’Arresto Europeo - per associazione finalizzata al traffico internazionale di stupefacenti.



L’arresto - Il cittadino albanese, particolarmente violento e pericoloso, era stato trovato in possesso, a Katerini (Grecia), di un quantitativo totale di eroina di oltre 4 Kg, trasportati precedentemente da altri co-imputati tra Atene (Grecia) a Salonicco (Grecia).

L’uomo, regolare sul territorio nazionale ed incensurato per la legge italiana deve scontare una pena di 30 anni per i reati commessi in Grecia.

Dopo un lungo appostamento, personale della sezione antidroga della Squadra Mobile, è riuscito a rintracciarlo in un appartamento sito nel quartiere di Borgoratti.

Al termine degli atti di rito è stato condotto presso la Casa Circondariale di Genova – Marassi.