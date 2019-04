Tragedia a Molassana, uccide il padre e tenta il suicidio: Pasqua di sangue in Valbisagno

Genova - Una vera e propria Pasqua di sangue quella vissuta questa mattina a Molassana, dove un 51enne della zona ha prima ucciso il padre ultranovantenne colpendolo ripetutamente alla testa con un corpo contundente e successivamente ha tentato il suicidio, lanciandosi a sua volta dalla finestra.



La tragedia - L'anziano purtroppo non ce l'ha fatta, mentre il figlio 51enne è sopravvissuto al volo dalla finestra. Immediato l'intervento dei paramedici e dei poliziotti: pare che l'assassino/tentato suicida sia ora ricoverato in ospedale per una sospetta frattura alle gambe.

Le indagini sono tutt'ora in corso: al momento non è chiaro cosa possa aver portato il 51enne a dar vita a questa catena di inspiegabili e folli gesti.