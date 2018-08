Tragedia di ponte Morandi, Cozzi: «Stiamo analizzando più cause possibili»

Si sta vagliando anche l'eventualità che sussistano alcune concause, ma non è detto

Genova - «In mancanza di un'indicazione specifica sulla causa del crollo del ponte Morandi, l'indagine non può che essere rivolta a una serie di possibili cause, che possono essere anche concomitanti tra loro». Queste le parole del procuratore Francesco Cozzi, coordinatore delle indagini sul crollo del viadotto, il quale non manca di ricordare come «nel momento in cui sarà aperto il campo delle ipotesi, verranno tutte approfondite: è chiaro che si può parlare di possibili concause, ma non è detto che sia così».



Ora l'obiettivo è «restringere il campo delle possibili cause», anche perché per comprendere la causa del crollo «non ci sono dei tempi, se non quelli conseguenti alla completezza degli accertamenti», attuati con difficoltà non indifferenti vista la situazione assai complessa.