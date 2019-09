Tragedia in Sopraelevata, pedone travolto e ucciso da un´auto: indagini in corso. Il traffico è in tilt

Genova - Tragedia questa mattina in Sopraelevata, dove - in circostanze ancora da chiarire - un uomo è salito a piedi e stava camminando lato strada quando è stato travolto e ucciso da un’auto di passaggio.



Il sinistro - Stando alle prime indiscrezioni potrebbe trattarsi di un clochard, ma sarà necessario aspettare che la Polizia prosegua con le indagini per avere elementi certi. L'unica cosa sicura in questa tragedia è il divieto assoluto di transito ai pedoni sulla Aldo Moro, arteria pericolosissima ed estremamente trafficata: non è ancora chiaro, infatti, né perché la vittima si trovasse lì a piedi né quale sia l'esatta dinamica dell'incidente.

Pesanti rallentamenti al traffico della zona e, di rimando, alla viabilità cittadina tutta: al momento la rampa della Sopraelevata - quella che porta verso via Cantore e il casello di Genova Ovest - risulta interdetta al traffico, con conseguente uscita obbligata verso via Di Francia per chi viaggia in direzione ponente.