Trasporti, Genova chiude la porta ai privati: affidamento `in house` per 10 anni

Amt e Atp avranno anche la possibilità di prorogare l'affidamento di altri 5 anni

Genova - Il Consiglio della Città Metropolitana di Genova ha approvato, all'unanimità, l'affidamento "in house" del servizio di trasporto pubblico ad Amt e Atp per 10 anni (con possibilità di prorogare per altri 5). Soddisfatto il sindaco Bucci, che ha dichiarato: «Vogliamo creare le condizioni per una vera integrazione tra Amt e Atp attraverso la creazione di un biglietto unico elettronico».



Il totale del servizio affidato comprende 23 milioni e 259 chilometri annuali per un ammontare totale lordo di circa 103 milioni di euro. La delibera chiude la possibilità che Amt possa essere privatizzata. La società aspetta anche i 20 milioni di sostegno al trasporto pubblico previsti dal "decreto Genova": pare 5 milioni vadano ad Atp e i restanti 15 ad Amt.