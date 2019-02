Trasporto Neonatale, Viale: «Garantita l´alta formazione per gli specialisti degli ospedali liguri»

Genova - «La nuova 'Scuola di alta formazione per il trasporto neonatale' dell'Istituto Gaslini garantirà percorsi formativi rivolti agli specialisti di tutti gli ospedali liguri»: lo rende noto la vicepresidente e assessore alla Sanità di Regione Liguria Sonia Viale, in vista dell'iniziativa organizzata per domani, mercoledì 6 febbraio, con la possibilità per un gruppo di ex bimbi prematuri di effettuare un volo a bordo degli elicotteri del Gruppo elicotteristi di Genova dei Vigili del Fuoco, in collaborazione con il direttore dell'Uosd Team Trasporti Neonatali del Gaslini, Carlo Bellini.



«Venerdì scorso – ricorda l'assessore Viale – l'Istituto Gaslini ha celebrato il 24esimo compleanno del servizio di Trasporto di Emergenza Neonatale, un fiore all'occhiello del nostro Irccs pediatrico. Per valorizzare questa eccellenza e mettere al servizio del sistema questa esperienza ventennale, durante l'ultima riunione del Dipartimento interaziendale regionale dell'emergenza-urgenza (Diareu) è stato affrontato il tema della formazione a livello regionale, delineando una piattaforma formativa - conclude - che coinvolgerà anche gli specialisti di tutti gli ospedali liguri».