Travolto dalla motocariola, tredicenne in gravi condizioni

Genova - E' stato portato in elicottero al Gaslini di Genova in condizioni gravissime il tredicenne che nel primo pomeriggio di oggi è rimasto ferito in seguito al ribaltamento di una motocariola su una strada poco fuori il centro abitato di Pignone. Il giovane stava spingendo il piccolo mezzo cingolato carico di legna quando ad un tratto – per circostanze ancora da chiarire – questo si è rovesciato su un lato travolgendolo. Il ragazzo, subito soccorso dal padre che si trovava a pochi metri di distanza, ha riportato un forte trauma cranico-facciale con perdita di sangue da un orecchio e tendenza al torpore.



Sul luogo dell'incidente sono subito intervenuti Vigili del Fuoco e Carabinieri di Brugnato, l'automedica delta 3 di Brugnato e l'elisoccorso Drago. Dopo essere stato stabilizzato e intubato, il tredicenne è stato condotto in codice rosso a Genova.