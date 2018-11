Trenitalia, Genova collegata all´Aeroporto di Fiumicino

Genova - Un deciso cambio di passo per FS Italiane, con il Frecciarossa, simbolo dell'Alta Velocità made in Italy, che raggiunge per la prima volta l'aeroporto internazionale Leonardo da Vinci di Fiumicino insieme, anche questa è una novità assoluta, ad altre due nuove corse AV da e per Genova.



L'offerta complessiva, in tutta Italia, prevede più Frecce, più fermate, più collegamenti nazionali e regionali, con una copertura oraria ancora più ampia tra le prime e le ultime corse da e per i principali capoluoghi. Insieme a una migliore offerta nel Sud, una più efficace integrazione con le altre modalità di trasporto e un consolidarsi della vocazione turistica del treno in chiave invernale. Il tutto con le persone, e i loro bisogni, di nuovo centrali nel trasporto ferroviario. È quanto realizzerà il nuovo orario di Trenitalia, in vigore da domenica 9 dicembre, anche grazie alle tante offerte, promozioni, partnership e ai nuovi servizi di caring dedicati alle persone in viaggio.



Tra le principali novità, due nuovi collegamenti AV su Fiumicino Aeroporto da e per Genova, La Spezia, Pisa, Firenze si aggiungeranno alle attuali quattro corse da e per Venezia. Il collegamento Frecciargento partirà da Genova Piazza Principe alle ore 6.10 e arrivo a Fiumicino Aeroporto alle 10.37 con fermate a Genova Brignole, La Spezia, Pisa, Firenze Campo Marte e Roma Tiburtina (ore 9.54); il ritorno partirà da Roma Fiumicino alle 19.08 fermerà a Roma Tiburtina alle 19.50, Firenze Campo Marte, Pisa, La Spezia e Genova Brignole per arrivare a Genova Piazza Principe alle 23.40. Confermati i due collegamenti Frecciarossa sulla rotta Genova – Milano – Venezia, i dodici Frecciabianca che collegano Roma con Genova sulla linea Tirrenica Nord e i collegamenti internazionali Thello diurni sulla rotta Milano – Genova - Nizza – Marsiglia.