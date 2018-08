Trenitalia, sospeso lo sciopero delle manutenzioni rotabili

Genova - «Visto il grave dramma che ha colpito la città di Genova con il crollo del ponte Morandi avvenuto il 14 agosto u. s., con l'intenzione di non produrre ulteriori disagi alla circolazione ferroviaria, che deve costituire asse portante della mobilità cittadina, con la presente siamo a sospendere lo sciopero del personale della manutenzione rotabili proclamato per il 7 settembre 2018, pur confermando le motivazioni che lo hanno determinato»: così in una nota i sindacati Filt Cgil, Fit Cisl, Uil trasporti e Fast Ugl.



«Cogliamo l'occasione per ricordare alla direzione regionale di Trenitalia che in Liguria il sindacato ha sempre partecipato con senso di responsabilità alle azioni necessarie a dare supporto al territorio quando questo è stato colpito da eventi straordinari - aggiungono - Anche in questa occasione ribadiamo la disponibilità e la necessità di prendere parte alle decisioni necessarie a sostenere la città di Genova in questo delicatissimo frangente.