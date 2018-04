Treno si schianta contro un binario tronco, la procura apre un fascicolo

Il sostituto procuratore acquisirà la scatola nera

Genova - Treno vuoto in manovra finisce contro un binario tronco, scatta l’inchiesta da parte della procura di Genova: i magistrati aprono un fascicolo per fare luce su quanto accaduto intorno alle 8 nello scalo ferroviario Genova Terralba, vicino a Brignole.



Manovra - Il sostituto procuratore Giuseppe Longo in attesa decidere se sequestrare il locomotore, acquisirà nelle prossime ore la scatola nera. Il macchinista, intanto, ha dichiarato di avere avuto un mancamento e di non essere riuscito a frenare in tempo.



Impianto - A questi punti gli inquirenti vogliono capire se l’impianto di arresto funzionasse o no. L’incidente, che non ha creato ripercussioni alla circolazione ferroviaria, non ha provocato feriti.