Truffe telefoniche agli anziani, la Polizia scova il colpevole: è un 47enne napoletano

Genova - La Polizia di Stato di Genova, nell'ambito delle iniziative volte al contrasto dell’odioso fenomeno delle truffe a danno di persone anziane, ha tratto in arresto un uomo di origine campana responsabile di numerose truffe nel nord Italia.



L'epilogo - Le vittime venivano convinte telefonicamente a versare le somme richieste dal truffatore al termine di una conversazione nel corso della quale il malfattore attuava tutte le surrettizie tecniche di persuasione. L’abbrivio da cui scaturiva il meccanismo fraudolento faceva leva sullo shock iniziale provocato nel fragile interlocutore a cui veniva data comunicazione di un fatto grave riguardante un parente. Infatti il truffatore faceva credere alle vittime che il parente aveva provocato un grave incidente e pertanto rischiava di essere arrestato.



Il malvivente che aveva disseminato una scia di vittime colpendo tra l’altro anche a Piacenza è stato riconosciuto dagli agenti della Squadra Mobile di Genova che si sono messi sulle sue tracce dopo averlo riconosciuto quale responsabile di analoghe condotte criminose in questo capoluogo, in particolare nelle zone di Marassi e San Fruttuoso.

L’uomo (un 47enne napoletano) è stato individuato durante una trasferta a Torino; anche in questo caso l’uomo aveva appena colpito un anziana facendosi consegnare denaro e monili, e veniva quindi fermato dagli agenti delle Squadre Mobili di Genova e Torino ormai sulle sue tracce. L’uomo è stato tratto in arresto per furto aggravato mediante raggiro in danno di anziani.

Gli investigatori all’opera stanno scandagliando tutti gli episodi simili accaduti a Genova per verificare l’esistenza di altri episodi riconducibili al malfattore.