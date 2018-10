Turismo, giornalisti inglesi in visita a Genova

Genova - Una delegazione di giornalisti inglesi è in questi giorni a Genova per un educational sul turismo all’ombra della Lanterna.



A fare gli onori di casa, gli operatori della Direzione Marketing territoriale che hanno guidato gli ospiti alla scoperta degli angoli più suggestivi della nostra città. I giornalisti hanno visitato l’Acquario, il Galata Museo del Mare, Castello D’Albertis, ma hanno anche avuto la possibilità di apprezzare la bellezza del borgo di Boccadasse e i sapori della cucina ligure.



La delegazione londinese, composta da David Levesley (The i newspaper), Howard Swains (The Week), Sarah Rodrigues (Italia Magazine), Melita Kiely (The Arbuturian), Clementine Fiell (Amuse), Minty Woolgar (Lotus UK - Press Office) incontrerà domani mattina l’assessore al Marketing territoriale Barbara Grosso, per poi terminare l’esperienza genovese con una visita alle botteghe storiche, nella città vecchia.