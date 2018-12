Turismo, `Welcome Card` per i crocieristi per migliorare l´accoglienza

Una card con un itinerario per i crocieristi: monumenti, attrazioni, servizi e botteghe storiche

Genova - La Welcome Card per i crocieristi è una mappa con un itinerario pensato per chi vuole visitare alcune peculiarità di Genova, ma ha poche ore di tempo. La card è ritirabile dai crocieristi nell'ufficio di informazione turistica di Stazione Marittima, appena sbarcati. Un percorso pedonale di circa 5 km con monumenti e luoghi da visitare, attrazioni, servizi turistici, botteghe storiche e ristoranti. Le strutture aderenti offrono sconti e, nel caso di ristoranti, offrono degustazioni di prodotti tipici. Il progetto è finanziato interamente con la tassa di soggiorno e realizzato insieme alla Camera di Commercio, Direzione Turismo e Cultura di Genova, Musei Statali-Mibac e una rappresentanza di gestori di servizi turistici.



Paola Bordilli, assessore comunale al Turismo, spiega: «Nasce dall'esigenza di migliorare l'accoglienza turistica sul nostro territorio, proponendo ai crocieristi un assaggio della città per invogliarli a tornare per una visita più lunga. Si tratta di un primo step per la creazione di una card integrata cittadina che comprenda tutta l'offerta turistica di Genova».



Serena Bertolucci, direttore Palazzo Reale, precisa: «La cultura di una città si misura anche dal grado di accoglienza che riesce a sviluppare. Un'altre logica importante è quella di fare rete tra pubblico e privato per un comune sviluppo cittadino».



Maurizio Caviglia, segretario generale della Camera di Commercio, aggiunge: «L'obiettivo è di fare un test con i crocieristi per arrivare ad una card di più ampio respiro che possa essere utilizzata da tutti i turisti».