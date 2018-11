Turisti in risciò alla scoperta dei Mestieri d´Arte

Genova - Il Dipartimento Architettura e Design (DAD), Università di Genova, in collaborazione con Treecycle Genoa, ha organizzato i "Tour Mestieri d'Arte" nell'ambito del progetto ART LAB NET (referente prof. Adriano Magliocco), finanziato dal programma INTERREG Marittimo Italia-Francia.



25 coppie di turisti, accompagnati su risciò a pedalata assistita da ragazzi che parlano almeno due lingue straniere, hanno la possibilità di visitare alcuni laboratori di giovani artigiani del centro storico di Genova che, insieme al personale del gruppo di ricerca del DAD che si occupa del progetto, illustreranno il loro lavoro.



Il progetto ART LAB NET ha come finalità la rivitalizzazione del tessuto economico artigianale del territorio di cooperazione transfrontaliera Marittimo Italia Francia, attraverso un approccio a rete e un lavoro effettuato con gli operatori della filiera turistica. L'approccio collaborativo tra zone di confine si rivela indispensabile per una migliore coesione economica e sociale dei territori.



Al progetto partecipano, oltre al DAD, la Chambre de métiers et de l'artisanat Régionale PACA section 06 (capofila), la Chambre de métiers et de l'artisanat Régionale Corse, l'Accademia di Belle Arti di Sassari, la società Insight Risorse Umane, l'associazione di artigiani ARTIMANOS di Cagliari, l'associazione di sviluppo culturale Pigna Mon Amour di Sanremo.