Tutti col naso all´insù: arriva l´eclissi lunare più lunga del secolo

La totalità è prevista alle 21.30, mentre il picco massimo alle 22.22

Genova - Dalle 21.00 di venerdì 27 luglio alle 00.00 di sabato 28 è prevista che quella che potrebbe essere l'eclissi totale di luna più lunga fino al prossimo secolo.



L'eclissi - Si tratta della più lunga da oggi al prossimo secolo: ben 103 minuti in cui l'ombra della Terra - frapposta tra Sole e Luna - andrà a oscurare il nostro satelline. Un'esperienza davvero magica, durante la quale il fenomeno sarà visibile in tutte le zone del pianeta in cui il fenomeno si dovesse verificare durante la notte.

Stando ai calcoli astronomici, venerdì la Luna sorgerà alle 21.15 e l'eclissi avrà inizio a partire dalle 21.24, con inizio della totalità previsto per le 21.30 e la sua fase massima alle 22.22. L'uscita dalla totalita sarà intorno alle 00.24, e fino ad allora la Luna apparirà rossa per la rifrazione della luce del Sole sull’atmosfera terrestre. Ma non solo. A rendere ancora più suggestiva la serata di questo venerdì 27 luglio sarà anche la presenza in cielo di ben 4 pianeti visibili a occhio nudo: Venere, Giove, Saturno e Marte.



Per l'occasione, saranno possibili anche osservazioni di gruppo, organizzate da associazioni come l'osservatorio del Righi, quello del Gazzo di Sestri Ponente e - a ponente - l'associazione Astrofili Orione, che si unirà al suo pubblico sul monte Beigua. Risulta invece già sold out l'escursione notturnatra le mura dei Forti di Genova organizzata da Trekking Liguria.