Tutti i cantieri di Genova in una mappa georeferenziata on line

Genova - Da oggi tutti i cantieri e i lavori pubblici di Genova sono a portata di clic su una mappa georeferenziata. È il nuovo strumento che l'Amministrazione ha realizzato nell'ambito della comunicazione e della trasparenza con i cittadini. Ad offrire questo monitoraggio, senza costi aggiuntivi per il Comune, è un geoportale ideato, sviluppato e realizzato dalla Direzione Lavori Pubblici insieme alla Direzione Sistemi Informativi. Il sistema offre un quadro completo, puntuale e preciso di tutte le opere pubbliche e manutentive: in progettazione, in procedura di gara, in fase realizzativa e anche di quelle concluse. L'archivio parte da luglio 2017, con l'insediamento della giunta del sindaco Marco Bucci, e l'aggiornamento in tempo reale di ciascun cantiere è garantito dall'inserimento automatico richiesto in fase di emissione di ogni bando di gara.



Nella nuova versione del sito ufficiale (www.comune.genova.it) lanciata ieri, il portale è raggiungibile dall'area "Sportello Comunale Online" nel settore "Cartografici" oppure andando direttamente al link https://mappe.comune.genova.it/MapStore2/#/viewer/openlayers/1000002445.



Oltre alla georeferenziazione che colloca nella mappa ciascun intervento, nella planimetria vengono specificate la tipologia e le tempistiche di inizio e fine lavori. L'utilizzo di questo portale interattivo è semplice ed intuitivo. Funzioni e fruibilità sono anche illustrate nel dettaglio da un tutorial sempre disponibile anche in fase di esplorazione della mappa. È anche possibile effettuare ricerche tramite indirizzi specifici, coordinate gps e filtri ed esportare i dati di proprio interesse. Ciascun cantiere, infine, è caratterizzato da un colore che ne indica la propria specifica evoluzione. A questa mappatura georeferenziata ne sarà aggiunta un'altra dedicata ai lavori di Aster.