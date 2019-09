Uccise un 20enne durante un TSO, assolto il poliziotto coinvolto nell´omicidio di Jefferson Tomalà

Genova - Il gip Silvia Carpanini ha assolto Luca Pedemonte - l'agente accusato di eccesso colposo di legittima difesa per aver ucciso durante un TSO il 20enne Jeferson Tomalà a giugno del 2018 - è stato assolto.



I fatti - Stando a quanto ricostruito nel corso delle indagini, quel giorno Tomalà - agitato a seguito di una lite con la compagna - si era barricato in una camera della sua casa di Sestri Ponente armato di coltello, minacciando di suicidarsi e di uccidere i familiari, che a quel punto hanno dovuto chiedere aiuto. A quel punto sul posto sono arrivati gli uomini delle volanti che - dopo una breve trattativa - hanno fatto irruzione nell'abitazione spruzzando spray al peperoncino per bloccarlo e sottoporlo a TSO: in quel frangente, però, il 20enne ha aggredito e ferito un poliziotto, difeso immediatamente da Pedemonte che - dopo aver sparato 6 colpi di pistola - ha finito per uccidere il ragazzo. Oggi l'agente è stato assolto perché il fatto non costituisce reato, dunque di fatto è stata riconosciuta la causa di giustificazione della legittima difesa.



Le reazioni della famiglia - «Come si fa ad assolvere uno che ha ammazzato un ragazzo che non stava facendo nulla? È da criminali, c'è un assassino in libertà»: questo il commento urlato della madre di Jeferson una volta appresa l'assoluzione del poliziotto. Il Procuratore capo di Genova Francesco Cozzi, invece, ha definito la questione «una tragedia umana», affermando che la Procura non sia contenta per l'assoluzione in sé perché «comunque una persona è morta, ma anche l'agente ha vissuto il suo dramma: ha agito come poteva e doveva, senza nessun eccesso.»