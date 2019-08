Uffici demografici di Genova, le aperture di oggi e domani

Genova - Venerdì 16 agosto gli uffici anagrafici dei Municipi e di quello centrale di corso Torino 11 saranno aperti al pubblico dalle ore 8,10 alle 12,30 solo per ricevere i cittadini che hanno necessità di rifare la carta d'identità a causa di smarrimento, scadenza, rinnovo o altro. Gli sportelli di corso Torino presteranno lo stesso servizio, nello stesso orario, anche sabato 17 agosto.



Elenco degli uffici anagrafici dei Municipi:

- Centro Est: Piazza Santa Fede 6, 7.

- Centro Ovest: Via Sampierdarena 34.

- Bassa Val Bisagno: Piazza Manzoni 1.

- Media Valbisagno: Piazza dell'Olmo 3.

- Valpolcevera: Ufficio Anagrafe Rivarolo Piazza Pallavicini 6.

- Medio Ponente: Via Sestri 34.

- Ponente: Ufficio Anagrafe Pegli Via Pallavicini 5 - Ufficio Anagrafe Voltri Piazza Gaggero 2.

- Levante: Piazza Ippolito Nievo 1.



Si ricorda che è possibile richiedere i certificati anagrafici accedendo ai servizi online del Comune di Genova (servizionline.comune.genova.it/), se muniti di spid (codice identità digitale) o presso le edicole convenzionate sotto elencate:

- Piazza Acquaverde 1 r (Stazione Principe) (aperta anche il 16 agosto).

- Atrio Stazione Brignole – P.zza Verdi (Brignole) (aperta anche il 16 agosto).

- Via Struppa 24 C (Struppa – Giro del Fullo).

- Via Piacenza, 287 B4 (Molassana).

- Piazza Terralba 43 r (Terralba).

- Piazza Martinez 29B r (San Fruttuoso).

- Via A. Rimassa 134 r (Foce – Corso Italia).

- Piazza Ragazzi del 99 3 r (Sturla).

- Via De Gasperi 2 r (Boccadasse).

- Piazza Pittaluga 6A r (Nervi) (aperta anche il 16 agosto)

- Piazza N. Montano 5 r (Stazione Sampierdarena).

- Via G. Buranello 200 r (Sampierdarena).

- Via Canepari 121 r (Certosa).

- Piazza Arimondi 6 r (Pontedecimo).

- Via Ciro Menotti 12 r (Sestri).

- Piazza Ranco 16 r (via Sestri).

- Via Rizzo 24 A (Pegli).