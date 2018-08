Un´afa senza tregua, altri tre morti per il caldo

Genova - Non si placa il caldo che negli ultimi giorni ha investito Genova - al momento annoverata tra le città più calde d'Italia - e tutta la Liguria. Una situazione molto simile a quella dell'estate del 2003, ma con meno morti e per un lasso di tempo forse più "ridotto".



I decessi per il caldo - L'afa continua a farsi sentire, e le conseguenze sono tangibili. Oltre ai 7 morti dello scorso weekend, pare che nella giornata di ieri altre 3 persone abbiano perso la vita a causa del caldo estremo che imperversa per la città. Tra le vittime, due sono morte in casa (una 72enne di Marassi e un 73enne di San fruttuoso), mentre la terza - un 90enne che già si trovava al pronto soccorso del Galliera per una polmonite - è deceduta in ospedale.



Previsioni - Ieri Arpal ha emesso un altro avviso meteorologico legato all'elevato disagio fisiologico, prevedendo per la giornata di oggi temperature leggera diminuzione (seppur con umidità elevata). Una "tregua" che, però, dura poco: già da giovedì, infatti, le condizioni meteorologiche e il caldo torneranno quelli di ieri.