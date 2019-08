Un´ambulanza per Rivarolo, ecco il regalo degli sfollati del Morandi ai primi soccorritori del 14 agosto

Genova - Un dono particolare, ma veramente sentito quello fatto dal comitato dei cittadini di via Porro e via del Campasso agli Angeli Rosa di Rivarolo: un'ambulanza.



Il dono - Un regalo assai gradito quest'ambulanza, un pensiero che nasce per onorare la memoria delle 43 vittime del Morandi così come degli sfollati oltre che per ringraziare gli Angeli Rosa di Rivarolo, primi soccorritori in quel tragico 14 agosto 2018.

«Un bel gesto di solidarietà» scrive il Consigliere comunale del Pd Alberto Pandolfo sulla sua pagina Facebook, presente al momento della consegna dell'ambulanza insieme a svariate altre personalità cittadine: «Davvero un bel gesto quello dell’Associazione degli sfollati di via Porro che stamattina hanno donato alla Croce Rosa Rivarolese un mezzo di soccorso per la comunità della Val Polcevera».