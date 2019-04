Una Genova da film: nottata da `Fast and furious` sulle strade cittadine

Genova - Tra le 4 e le 5 di questa mattina la Polizia Locale genovese ha dovuto fare i conti con due incidenti quasi cinematografici: fortunatamente, in entrambi i casi non si sono registrati feriti gravi.



I sinistri - Il primo incidente si è verificato intorno alle 4 in via Buozzi, tra Principe e Dinegro, dove una macchina con a bordo due persone si è ribaltata molto probabilmente a causa dell'alta velocità. Il secondo, invece, ha visto intorno alle 4.30 un'autovettura schiantarsi contro un palo in via XII Ottobre, in pieno centro cittadino: fortunatamente anche in questo caso paiono non esserci stati feriti, benché all'arrivo degli operatori la vettura sia risultata priva del conducente, datosi alla fuga poco dopo il sinistro.