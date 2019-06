Una Genova `plastic free`: da Vernazzola al Porto Antico, la città si attrezza per un futuro senza plastica

Genova - Dopo il buon esempio di Vernazzola - dove, su proposta del Municipio IX Levante - da questa estate la spiaggia sarà totalmente plastic free e smoke free - il Comune di Genova tenta di allargare questo "esperimento" a tutto il litorale cittadino. Purtroppo, però, i tempi a questo punto sono piuttosto stretti: l'estate è ormai alle porte, e gestire la questione nei diversi stabilimenti balneari e spiagge libere diventa particolarmente difficoltoso.



La proposta - Per ovviare a questo problema, la proposta di rendere plastic free tutto il litorale genovese - presentata ieri in sede di Consiglio comunale dagli esponenti di M5S e appoggiata da tutti i consiglieri - è stata successivamente emendata, finendo per essere approvata in questi termini: non essendo più possibile allargare l'esperimento a tutte le spiagge - dal momento che, di fatto, per mettere in atto al meglio provvedimenti come questo è necessario che i vari stabilimenti e locali abbiano il tempo di organizzarsi - a causa dei tempi ristretti, promuovere piuttosto una sperimentazione che preveda su un tratto di lungomare il divieto di plastiche monouso.

Nel frattempo, comunque, l'esempio del Porto Antico - diventato a sua volta totalmente plastic free - farà a sua volta da capofila per l'allargamento all'intera Genova di un'iniziativa che, di fatto, si sta diffondendo a livello non solo regionale e italiano, ma anche (e in prima istanza) europeo.



Per quest'anno, dunque, la sperimentazione parte e rimane limitata solo alla spiaggia di Vernazzola: cominciando a lavorare adesso, l'anno prossimo l'esperimento potrà essere allargato a tutto - o, almeno, a buona parte - il litorale genovese.