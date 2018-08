Una lite in treno e un testimone `scomodo`: l´assessore Mai e la lotta social alle #zeccherosse

Ecco la denuncia che l'assessore regionale all'Agricoltura ha postato sul proprio profilo Facebook

Genova - Stava viaggiando su un treno regionale quando si è imbattuto in una lite tra un giovane maleducato e un anziano. Senza pensarci due volte, l'assessore Mai è subito intervenuto in difesa di quest'ultimo, postando successivamente la storia sul suo profilo Facebook e definendo il ragazzo come una "zecca rossa".



Il post - Forse per i toni un po' "retrò", forse per l'azzardo nella scelta dell'hashtag #zeccherosse, fatto sta che il post dell'assessore ha suscitato fin da subito non poche perplessità da parte del pubblico social - e questo nonostante i comunque oltre 200 like ricevuti.

In sostanza, nello status postato da Mai si legge testualmente: «Ora in treno una giovane zecca rossa, visibilmente fatto, insulta pesantemente un anziano seduto di fronte perché lo guarda, dicendo che i "vecchi hanno quella mentalità fascista". Io, ovviamente non son stato al mio posto... La gente ha paura di questi matti, senza valori. Infatti appena sceso a Savona é iniziata la discussione in carrozza». A parere dell'assessore, inoltre, l'unico modo per porre rimedio a questa dilagante maleducazione sarebbe il ripristino dei servizio militare, e questo perché «un po' di disciplina e rispetto ci vuole».



