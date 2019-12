Undici nuovi bus ibridi sulle linee di Genova

Genova - 11 nuovi bus ibridi andranno a rinnovare il parco mezzi AMT: si tratta di veicoli a basso impatto ambientale, presentati oggi in piazza De Ferrari alla presenza dell’assessore all’Ambiente, Mobilità e Energia, Matteo Campora, Gianni Berrino, assessore regionale ai trasporti, Enrico Musso, coordinatore mobilità sostenibile del comune di Genova e Marco Beltrami, amministratore unico AMT.



Dopo i bus full elettrici da 8 metri e i mezzi Euro 6 di diverse taglie già in servizio su 12 linee cittadine, ecco che 11 nuovi bus IVECO Urbanway full hybrid arricchiscono il parco ‘green’ dell’azienda trasporti pubblici genovesi, mezzi che sono stati acquistati grazie al finanziamento di € 4.531.530 erogato da Regione Liguria.



I bus sono lunghi 12 metri, hanno 96 posti totali di cui 25 a sedere, sono a propulsione ibrida, ciò significa che il movimento è garantito da un motore elettrico che in alcune fasi opera in full electric in altre è alimentato da un motore termico Euro 6.



Questi nuovi mezzi ibridi garantiscono riduzioni del 30% per chilometro delle emissioni di CO² e riduzione dei consumi fino al 40% in condizioni di traffico intenso. L’illuminazione a led contribuisce a ridurre i consumi rispetto all’illuminazione tradizionale.



«La transizione verso una mobilità pubblica sostenibile passa attraverso la crescita di modelli ibridi ed elettrici e questa a Genova è sicuramente una strada tracciata - aggiunge Matteo Campora assessore comunale Ambiente, Mobilità ed Energia - L’uso di vetture alimentate con energia alternativa ai combustibili fossili permette infatti di ridurre la produzione di CO2, aiutando la qualità dell’aria della nostra città verso parametri più salubri e ambientalmente puliti».



I nuovi mezzi entreranno progressivamente in servizio, a partire da martedì 10 dicembre, sulla linea 3 che collega la stazione Principe a Sestri e saranno ospitati presso la Rimesse di Cornigliano.