Università, buone nuove per i fuorisede: aperto bando per alloggi a 2 euro al giorno

Genova - A partire dalla scorsa domenica risulta aperto il bando di Regione Liguria rivolto agli studenti - in prima istanza le matricole - dell’Università di Genova (o corsi Afam e Its) provenienti dalle province di Imperia e La Spezia o da fuori Regione, grazie al quale sarà possibile ottenre un alloggio a Genova pagando solo 2 euro al giorno oltre le utenze.



Le domande - Per il momento le domande presentate sono state 43, di cui 8 di matricole iscritte agli ITS (gli istituti tecnici superiori), 28 di matricole dell’Università di Genova e 7 di studenti non matricole ma iscritti ad anni successivi al primo. Le domande dei ragazzi iscritti per la prima volta all’Università di Genova - provenienti da fuori regione o dalle province di Imperia e La Spezia - avranno la precedenza fino al 30 settembre, mentre dal 1 ottobre - se ci sarà ancora disponibilità di posti - si procederà all’assegnazione agli studenti degli anni successivi.

Tutte le informazioni sono disponibili sul sito di Aliseo, l’Agenzia ligure per gli studenti e l’orientamento.



L'investimento - Per dar vita a questo progetto, Arte Genova ha previsto un intervento di 1 milione e 27mila euro per il recupero degli alloggi individuati e 150mila euro per la fornitura di arredi, per un totale complessivo di 1 milione e 177mila euro. L’intervento, previsto dall’art. 38 della legge 29/2018, è riservato prioritariamente alle matricole iscritte per la prima volta all’Università degli studi di Genova, a un corso AFAM (alta formazione artistica, musicale e coreutica) o a un ITS (Istituto Tecnico Superiore) di Genova. Il bando prevede una riserva del 20% dei posti agli studenti che frequenteranno gli ITS di Genova (Accademia della Marina Mercantile e all’Istituto Tecnico Superiore per l’Information e Comunication Technology).



Le date - A partire dal 16 settembre, la stessa Arte provvederà a contattare lo studente assegnatario dell’alloggio per l’assegnazione e la firma del contratto di affitto. Lo studente, a fronte dell’assegnazione dell’alloggio, dovrà pagare le sole utenze domestiche (luce, gas e quanto previsto dal contratto) e versare, a favore di Arte, un contributo simbolico di 2 euro al giorno. Per ogni informazione relativa alla domanda si può contattare Aliseo alla mail alloggiarte@aliseo.liguria.it, telefonando allo 010 24911 o recandosi allo sportello studenti in Via San Vincenzo 4 – primo piano dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12 il martedì e mercoledì anche dalle 14.30 alle 16.30). Per ogni informazioni sugli alloggi su può contattare Arte Genova al numero 010 5390231 o inviare un’email all’indirizzo locazioni@arte.ge.it.