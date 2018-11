Uno sgombero e una sanzione pesante, proseguono i controlli della Polizia

Controlli a tappeto nella zona del quartiere delle Vigne

Genova - Controlli a tappeto della Polizia nelle attività commerciali e negli immobili del quartiere delle Vigne. Un quarantatreenne gravato di ordini di esecuzione per la carcerazione è stato condotto alla casa circondariale di Marassi, mentre un negozio è stato multato per migliaia di euro per le precarie condizioni igieniche. Nello stesso era presente un irregolare sul territorio nazionale, che esercitava abusivamente la gestione del locale. L'uomo è stato condotto in questura.



In vico delle Mele, un fondo accatastato come magazzino è stato sgomberato, poiché risultava essere stato adibito abusivamente ad alloggio di fortuna da alcuni stranieri. Gli occupanti sono stati segnalati all’autorità competente e l’immobile rimesso nella disponibilità dei legittimi proprietari.