Usano un appartamento abbandonato per stuprare una 50enne e una 16enne: due arrestati e un ricercato

Genova - Erano tre gli uomini che sono accusati di aver violentato una donna di 50 anni e una ragazzina di 16 in un appartamento abbandonato di via Ayroli, a San Fruttuoso: i primi due sono stati arrestati, mentre il terzo risulta ancora ricercato dalla Polizia.



I fatti - La prima a subire violenza è stata la 16enne, addescata dai tre in una discoteca genovese e portata nell'alloggio incriminato. Fortunatamente la giovane il giorno dopo è riuscita a denunciare i suoi aguzzini, che in un secondo momento si sono scoperti essere anche i violentatori di una 50enne con alcuni problemi, convinta dopo non molto tempo a seguirli nell'appartamento con l'inganno. In questo caso, dopo la brutale violenza la donna è riuscita a scappare in strada, seguita e bloccata dai tre: la scena, però, è stata subito notata da alcuni passanti, che hanno provveduto a chiamare la Polizia e a consentire, così, l'arresto di due membri della "banda".