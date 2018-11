Val Trebbia, abbandona rifiuti in una scarpata: multa salata per un 73enne

Genova - Il personale delle Stazioni Carabinieri Forestale di Santo Stefano d’Aveto e di Montebruno, al termine di complessi accertamenti, ha provveduto a contestare un 73enne di Rezzoaglio due sanzioni amministrative - per un totale di 1200 euro - per abbandono di rifiuti.



La sanzione - I fatti risalgono al mese di luglio 2018, quando in più occasioni sono stati abbandonati lungo una scarpata che porta alla località Acero rifiuti costituiti da vecchi vestiti, oggetti personali e materiale in disuso. La cospicua quantità di rifiuti abbandonati, visibile anche a notevole distanza, deturpando la bellezza d’insieme dei luoghi, è stata quindi notata dai Carabinieri Forestali, che, grazie all’utilizzo di tecniche alpinistiche, si sono calati con una discesa in corda doppia lungo l’impervia ed inaccessibile scarpata.

E’ stato così possibile quindi recuperare una gran quantità di rifiuti, che sono stati posti sotto sequestro, e dalla cui successiva analisi è stato individuato l’autore di tale incivile comportamento.

Lo stesso, oltre a ricevere le due sanzioni amministrative, dovrà provvedere a sue spese al ripristino dello stato dei luoghi della suddetta scarpata, con la rimozione dei rimanenti rifiuti.