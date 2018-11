Val Verde, frana in atto sulla Provinciale 6: scatta la chiusura

Genova - Da circa cinque giorni il movimento alcuni massi all'altezza di Isoverde - sulla SP6 - sta dando origine a una vera e propria frana, cosa che ha causato non poca preoccupazione negli abitanti della zona. Fino a ieri la circolazione era consentita a senso unico alternato, ma da questa mattina il traffico è stato completamente interdetto per permettere la messa in sicurezza dell'area interessata.



In alternativa sarà possibile percorrere la SP5 e via Cielmezzano in Isoverde, mentre verso Cravasco saranno percorribili la SP5 e via Vixella.