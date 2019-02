Valle Stura, funziona l´integrazione di Atp con Amt e Trenitalia

Genova - Funzionano le modalità di trasporto pubblico da e per la Valle Stura attivate da ATP dopo il crollo del ponte Morandi nel rispetto delle indicazioni di Città Metropolitana e Comune di Genova per ridurre il flusso di veicoli verso il centro città.



Grazie al sistema attuato da ATP Esercizio, in collaborazione con i Comuni della vallata, «si è reso possibile aumentare di sei corse giornaliere il servizio tra valle Stura e Genova. Un classico “uovo di Colombo”: i mezzi vengo fatti attestare alla stazione FS di Voltri dove i passeggeri diretti verso il centro di Genova possono trovare la coincidenza con i servizi di Trenitalia ed AMT, senza aggravi di costi. Grazie al risparmio di risorse ottenuto a questo modo, ATP Esercizio ha potuto aumentare il numero di corse giornaliere previste dall’orario».



«Si tratta, del resto, di testare quanto previsto anche dal PUMS della Città Metropolitana. L’efficienza è fortemente migliorata: si evitano le code cui – anche a causa della caduta del ponte Morandi – i mezzi sarebbero sottoposti in caso linea prolungata fino a Brignole. Dopo un attento monitoraggio nell’ultima settimana, si è verificato che l’unica corsa inserita in prima mattinata, quando il traffico nel nodo di Cornigliano risulta accettabile e, comunque, in presenza di altre 3 corse in un breve arco di tempo con destinazione Voltri, porta in media 45 persone, circa 15 scendono dopo Sestri Ponente. La corsa è stata prolungata da Sestri Ponente dopo sollecitazioni delle persone e l’impegno assunto dall’Azienda con il consenso di Città Metropolitana e Comune di Genova. I primi dati sembrerebbero confermare la bontà della scelta adottata, ma la sperimentazione continua per migliori valutazioni con l’obiettivo di un servizio diffuso e di qualità».