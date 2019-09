Veicoli abbandonati, in un solo giorno rimosse 42 `carcasse`: più di 300 rimozioni da aprile

Genova - Nella sola giornata di ieri la Polizia Locale ha rimosso - in diversi Municipi della città - ben 42 veicoli in stato di abbandono sul suolo pubblico, proseguendo così il programma di rimozione delle carcasse deciso dall’amministrazione cittadina e portato avanti dall’ufficio relitti in seno al reparto Giudiziara e Ambiente.



Il provvedimento - «Il ritorno del decoro urbano è uno dei temi della qualità della vita che questa Amministrazione ha deciso di portare al centro della propria azione» commenta l’Assessore comunale alla Sicurezza Stefano Garrassino: «Sono oltre 300 i veicoli rimossi dall’aprile scorso, quando è cominciata l’azione della polizia locale per censire e rimuovere i mezzi abbandonati, una procedura ben più complessa di quanto appare al cittadino. È necessario tentare di rintracciare i proprietari che, se vengono rintracciati, hanno un tempo piuttosto lungo per provvedere alla rimozione in proprio. Solo nel caso in cui non provvedano il Comune può provvedere a smaltimento e rimozione in danno. Voglio ricordare che se invece i proprietari non vengono rintracciati, quando le matricole dei telai non sono riconoscibili, la spesa per la rimozione pesa sull’intera collettività. Abbandonare i veicoli è un atto di inciviltà per la vivibilità dei quartieri e un peso per le tasche di tutti i cittadini. Ringrazio ancora una volta la polizia locale per il suo lavoro incessante per la rimozione delle carcasse, che si aggiunge a tutti gli altri compiti d’Istituto».



Le operazioni - Dei 42 veicoli rimossi (e successivamente trasportati presso i centri di raccolta autorizzati per la successiva demolizione) 2 sono autocarri, 13 autovetture e 27 motoveicoli.

Ecco l’elenco dei luoghi da cui sono stati rimossi i veicoli.

– Municipio I (via della Cella, via della Marina, piazza Bandiera, piazza Cavour, via Malta, via Gropallo, via Ippolito d’Aste, corso Firenze e via Casaccia): sono stati rimossi 9 veicoli.

– Municipio II (via Carrea): è stato rimosso 1 veicolo.

– Municipio III (via Gradisca, vico Ansaldo, via Pinetti, via Berno e via Giovanni XXIII): sono stati rimossi 5 veicoli.

– Municipio IV (via delle Ginestre, piazzale Marassi, via Fossato di Cicala, via Ricca, corso De Stefanis, via Montelungo, via Montaldo e via Bobbio): sono stati rimossi 8 veicoli.

– Municipio V (via Maritano, via Cechov, via Argine Polcevera, via Wagner, via Coni Zugna e salita al Lago): sono stati rimossi 11 veicoli.

– Municipio VI (via Militare di Borzoli, via Ravaschio e via Cornigliano): sono stati rimossi 4 veicoli.

– Municipio IX (via Icaro, via Murcarolo, via Romana di Quarto, via del Floricoltori e via dei Ciclamini): sono stati rimossi 4 veicoli.