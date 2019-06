Veicoli abbandonati nei municipi: scatta la rimozione della Polizia Locale

Genova - Trentotto veicoli abbandonati sono stati rimossi dalla polizia locale nell’intero territorio di Genova: è successo nella giornata di ieri.



Aree - L’intervento ha riguardato diversi municipi: uno è stato recuperato in corso Carbonara nel centro est: otto nelle seguenti vie del municipio centro ovest quali via Albertazzi, via Asilo Garbarino, via del Campasso, piazza di Negro, via Agnese; venti in Valbisagno (Lungo Bisagno Dalmazia, via Adamoli, salita Rio Maggiore, salita Rio di Pino, salita Codeviola, via Terpi, via Resasco, via Bobbio e via Pedullà); sei in Valpolcevera (via Al Garbo, via Pedrini, via Reta, via Sonnino, via Mansueto e via Sbarbaro) e infine tre nel municipio medio Ponente (piazza Monteverdi, via P. Domenico Da Bissone e via Monte Sleme).