Vendita farmacie comunali, l´avvocatura blocca la delibera. Pd: «Sembra una presa in giro»

Genova - «Cinque giorni fa» spiega il consigliere del Pd Gianni Crivello «l'avvocatura ha fatto una prima riflessione che non permette di fatto di mettere in atto la delibera per mantenere i livelli occupazionali in relazione alla vendita delle farmacie comunali, votata meno di un mese fa». La questione, sollevata in sede di consiglio comunale dal gruppo consiliare del Pd, riporta agli onori della cronaca una questione decisamente spinosa, le cui possibili soluzioni continuano ancora oggi a far parlare.



La richiesta - «Purtroppo solo i lavoratori escono svantaggiati dal lavoro di quelli che sembrano dei "dilettanti allo sbaraglio"» incalza poi Crivello. «Com'è possibile che arriviamo a votare una delibera in consiglio comunale e poi l'avvocatura affermi non si possa fare? Com'è possibile che il Comune non aiuti lavoratori comunali? Le delibere così sono una presa in giro per noi e per i cittadini genovesi, e ancora di più per i lavoratori comunali» prosegue il consigliere Alberto Pandolfo: «Cerchiamo di trovare una soluzione, tuteliamo i lavoratori comunali: l'amministrazione deve farlo».



La risposta - «Chi lavora in Comune non è "un dilettante allo sbaraglio", ma agisce nell'interesse nei cittadini» afferma l'assessore Matteo Campora, «e i soggetti che hanno lavorato a questa pratica sono persone serie. Su questo tema c'è stato grande approfondimento, son stati presi degli impegni - rinvenibili all'interno del bando - come la sottoscrizione di alcuni accordi lo scorso 28 novembre per la tutela del personale in eccedenza e l'istituzione di una clausola di salvaguardia occupazionale di 5 anni, non prevista in altri bandi. Il punto 4 - relativo alla valorizzazione del personale - è ancora in discussione, e su questo tema il confronto è ancora aperto». «Confermo quanto detto dal collega» aggiunge l'assessore Arianna Viscogliosi, «e aggiungo che questo giovedì avremo un incontro con le associazioni sindacali. In quella sede mi farò garante di quanto verrà comunicato dall'amministrazione in relazione agli impegni presi dalla giunta e dal consiglio comunale».