Vendono online un gommone senza mai spedirlo: denunciati

Genova - Un 19enne e un 43enne - entrambi residenti a Pescara - sono stati denunciati da una donna di Zoagli, finita per errore in una truffa online. Pare, infatti, che la donna - intenzionata a comprare un gommone che i due uomini avevano messo in vendita su un sito -, dopo aver versato loro i soldi non avesse mai ricevulto alcunché.



La truffa - La donna ha denunciato i due pescaresi ai carabinieri di Zoagli dopo che - avendo versato loro 150 euro - non si era mai vista recapitare il gommone che aveva di fatto acquistato. Accertato il raggiro, i due uomini sono stati denunciati per truffa in concorso.