Ventiduenne ferito da una coltellata in piazza De Ferrari

Codice rosso al San Martino, ma era cosciente durante le cure

Genova - Un ventiduenne è stato ferito con un coltello ieri notte in Piazza De Ferrari. Il ragazzo è stato colpito nella zona Portoria-piazza De Ferrari ed è stato soccorso in breve tempo dal personale sanitario.



Indagini - Le gravi ferite hanno reso necessario il trasferimento in codice rosso all'Ospedale San Martino di Genova. Il giovane è rimasto sempre cosciente. La dinamica dell'accaduto non è stata ancora ricostruita e le indagini sono in corso.