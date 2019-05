Vento di burrasca, ancora raffiche in Liguria

Un miglioramento dalla tarda giornata di domani

Genova - Il Centro Meteo Arpal ha prolungato, per tutta la regione, fino a domani lunedì 13 maggio, l’avviso per vento di burrasca forte settentrionale.



Vento - Nelle ultime ore gli anemometri della rete Omirl hanno registrato raffiche significative: 144 km/h alle 11.00 a Casoni di Suvero (La Spezia), 131.0 km/h alle 6.20 a Monte Pennello (Genova), 120 km/h alle 11.00 al Lago di Giacopiane (Genova), 99.7 km/h alle 8.10 al porto di Arenzano (Genova), 97.2 km/h alle 8.10 a Fontana Fresca (Sori, Genova). Da segnalare anche i 78.1 km/h registrati alle 9.20 a Framura (La Spezia) mentre, a Genova, alle 10.50, al Porto Antico una raffica ha toccato i 62 km/h.



Situazione - I venti settentrionali, anche di burrasca o burrasca forte, continueranno a soffiare nelle prossime ore, con possibili locali raffiche superiori ai 100/120 km/h. Una situazione che proseguirà domani, lunedì 13, sempre con possibili, locali raffiche fino a 90/100 km/h. Una progressiva, lenta attenuazione dei fenomeni è prevista da metà giornata, con raffiche che localmente potranno ancora raggiungere in serata i 60/70 km/h. Da segnalare per oggi, domenica 12, le condizioni di mare agitato o molto agitato al largo, localmente molto mosso sull’estremo Ponente, con moto ondoso in calo dal pomeriggio di domani.