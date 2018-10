Vento forte e mareggiate, per Genova un lunedì da dimenticare

Numerosi gli interventi da parte dei vigili del fuoco

Genova - E’ stato un lunedì da dimenticare per Genova a causa del vento e delle mareggiate che dal pomeriggio di ieri hanno creato numerosi disagi alla città tanto da decidere lo stop delle lezioni in tutti gli istituti di ogni ordine e grado.



Interventi - I vigili del fuoco, nella giornata di ieri hanno effettuato, dall'inizio del maltempo fino alle 20 circa 130 interventi, mentre un centinaio dalle 20 alle 7 di questa mattina. Ieri sera a Sturla in via Tabarca i pompieri hanno effettuato il salvataggio di una madre con una bimba di 2 anni rimaste bloccate all'interno di una pizzeria, mentre a Boccadasse una persona è stata evacuata dalla sua abitazione al primo piano tramite scala a ganci dal piano superiore. In passeggiata Anita Garibaldi i pompieri hanno salvato madre e figlio di 4 anni e infine in via Ghirardello Pescetto la forza del mare ha sfondato la porta di ingresso allargando il pian terreno. I pompieri hanno dapprima portato in salvo il bimbo e subito dopo la madre.



Vento - Nel genovese le forti raffiche hanno distrutto non soltanto alberi e pali della luce, ma sull’asfalto sono finiti anche motorini, e cassonetti della spazzatura. A Sturla tre persone hanno lasciato la propria casa a causa della mareggiata.